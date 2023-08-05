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Небо над "Архызом" расцветят воздушные змеи

Небо над &quot;Архызом&quot; расцветят воздушные змеи
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Фестиваль воздушных змеев стартует в субботу на территории курорта "Архыз". Участники фестиваля смогут научиться самостоятельно изготавливать, раскрашивать и запускать змеев. Вход свободный.

Сегодня, 5 августа, всех любителей воздушных змеев приглашают принять участие в фестивале, который пройдет на территории курорта "Архыз". Здесь можно будет не только самому сделать змея, раскрасить его и запустить в небо, но также узнать обо всех тонкостях этого ремесла от опытного мастера.

"Фестиваль воздушных змеев на нашем курорте! 5 августа, в субботу, ждем вас всей семьей, будем расписывать и запускать воздушных змеев в небо. Можно со своим, но если своего нет, то без змея не останетесь"

– пресс-служба курорта

Запуск воздушных змеев будут сопровождать живая музыка, также организаторы обещают танцы и состязания в запуске змеев.

Праздник продлится до пяти часов вечера, вход открыт для всех.

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