Небо над "Архызом" расцветят воздушные змеи

Опубликовано: 2:27, 5 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Фестиваль воздушных змеев стартует в субботу на территории курорта "Архыз". Участники фестиваля смогут научиться самостоятельно изготавливать, раскрашивать и запускать змеев. Вход свободный.

Сегодня, 5 августа, всех любителей воздушных змеев приглашают принять участие в фестивале, который пройдет на территории курорта "Архыз". Здесь можно будет не только самому сделать змея, раскрасить его и запустить в небо, но также узнать обо всех тонкостях этого ремесла от опытного мастера.

"Фестиваль воздушных змеев на нашем курорте! 5 августа, в субботу, ждем вас всей семьей, будем расписывать и запускать воздушных змеев в небо. Можно со своим, но если своего нет, то без змея не останетесь"

– пресс-служба курорта

Запуск воздушных змеев будут сопровождать живая музыка, также организаторы обещают танцы и состязания в запуске змеев.

Праздник продлится до пяти часов вечера, вход открыт для всех.