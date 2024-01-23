Названы 5 популярных ЗОЖ-мифов

Врач развенчала популярные представления о том, сколько нужны пить воды и сколько ходить пешком. Какие еще правила ЗОЖ можно считать мифом?

Два литра воды

Крайне распространено мнение о необходимости выпивать в день минимум два литра воды. Эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии, эпидемиолог Кира Глинка напомнила, что важно учитывать вес и рост человека, поэтому норма жидкости не может быть равной для всех. Кроме того, стоит учитывать влагу, получаемую с продуктами, особенно много ее во фруктах и овощах. Не стоит пить воду насильно, организм всегда сигнализирует о жажде и нехватке жидкости. У тех, кто пьет избыточно много воды могут начаться проблемы со здоровьем.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

10 тысяч шагов

Второй популярный миф - 10 тыс шагов в день. Норма шагов также зависит от возраста, образа жизни и состояния здоровья человека и не может быть универсальной. Не стоит гнаться за пресловутой цифрой на шагомере - это просто маркетинг.

После шести не есть?

Поздно на ночь есть не полезно, однако это не значит, что стоит игнорировать голод, возникающий после 18.00. Ограничения в питании в погоне за стройностью могут привести к проблемам с ЖКТ.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Ужин не нужно пропускать, но трапезу, желательно легкую, стоит заканчивать по крайней мере за два часа до сна.

Польза бега

Бег стал очень модным видом спорта, но его нельзя назвать универсальным.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

От бега стоит отказаться тем, кто страдает лишним весом, плоскостопием, сердечно-сосудистыми заболеваниями, суставными болями.

Безглютеновая диета

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Глютен вреден только людям с целиакией и аллергией, остальным врачи не рекомендуют исключать из рациона продукты, содержащие злаки. Отказ от продуктов из пшеничной муки для здорового человека не принесет никакой пользы организму. При этом налегать на продукты с глютеном не стоит - питание должно быть сбалансированным, напомнила врач в беседе с «Доктор Питер».