Названа дата неформальной встречи лидеров стран СНГ в Петербурге

Руководители государств-членов СНГ соберутся 26 декабря в Санкт-Петербурге на неформальной встрече. До этого там же пройдет Высший совет ЕАЭС.

Генеральный директор Содружества независимых государств Сергей Лебедев анонсировал неформальную встречу президентов и премьер-министров стран, входящих в СНГ.

По его словам, неформальный визит лидеров стран-членов Содружества состоится 26 декабря.

До этого, 25 декабря, в Санкт-Петербурге пройдет Высший совет ЕАЭС на уровне глав государств.