Вестник Кавказа

Названа дата неформальной встречи лидеров стран СНГ в Петербурге

Названа дата неформальной встречи лидеров стран СНГ в Петербурге
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Руководители государств-членов СНГ соберутся 26 декабря в Санкт-Петербурге на неформальной встрече. До этого там же пройдет Высший совет ЕАЭС.

Генеральный директор Содружества независимых государств Сергей Лебедев анонсировал неформальную встречу президентов и премьер-министров стран, входящих в СНГ.

По его словам, неформальный визит лидеров стран-членов Содружества состоится 26 декабря.

До этого, 25 декабря, в Санкт-Петербурге пройдет Высший совет ЕАЭС на уровне глав государств.

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