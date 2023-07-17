Наводнение в Туапсе 2023: купаться в море нельзя еще несколько дней

Опубликовано: 19:34, 17 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Роспотребнадзор

Запрет на купание, введенный после вызванных ливнями подтоплений, продолжает действовать в Туапсинской районе Кубани. Не стоит посещать и прибрежную зону, предупреждает Роспотребнадзор.

Купаться в море все еще нельзя в Туапсе, сообщили в управлении Роспотребнадзора по Краснодарскому краю.

"В Туапсинском районе до 19 июля наложен запрет на купание в море. Сохраняется опасность нахождения в прибрежной зоне"

– ведомство

В управлении подчеркнули, что продолжают следить за ситуацией в пострадавших от наводнения районах. Проверяется состояние воды, в том числе привозной воды, берутся различные пробы.

Кроме того, местным жителям сделали прививки от ряда заболеваний, вспышки которых могут возникать после ЧС:

дизентерии,

брюшного тифа,

гепатита А.

На данный момент "групповой и вспышечной заболеваемости" в Туапсинском районе не выявлено.