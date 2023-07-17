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Наводнение в Туапсе 2023: купаться в море нельзя еще несколько дней

Наводнение в Туапсе 2023: купаться в море нельзя еще несколько дней
© Фото: Роспотребнадзор
Запрет на купание, введенный после вызванных ливнями подтоплений, продолжает действовать в Туапсинской районе Кубани. Не стоит посещать и прибрежную зону, предупреждает Роспотребнадзор.

Купаться в море все еще нельзя в Туапсе, сообщили в управлении Роспотребнадзора по Краснодарскому краю.

"В Туапсинском районе до 19 июля наложен запрет на купание в море. Сохраняется опасность нахождения в прибрежной зоне"

– ведомство

В управлении подчеркнули, что продолжают следить за ситуацией в пострадавших от наводнения районах. Проверяется состояние воды, в том числе привозной воды, берутся различные пробы.

Кроме того, местным жителям сделали прививки от ряда заболеваний, вспышки которых могут возникать после ЧС:

  • дизентерии,
  • брюшного тифа,
  • гепатита А.

На данный момент "групповой и вспышечной заболеваемости" в Туапсинском районе не выявлено.

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