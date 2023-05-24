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Нарышкин: США будут воевать против России на Ближнем Востоке

Нарышкин: США будут воевать против России на Ближнем Востоке
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Страны Ближнего Востока укрепляют взаимное сотрудничество и взаимодействие с РФ. На этом фоне статус Вашингтона в регионе снижается. В этой связи намерены развязать информационную войну с Россией.

Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин сообщил о том, что Соединенные штаты планируют развязать информационную войну с Россией. Это связано с нормализацией обстановки на Ближнем Востоке и падением авторитета Вашингтона в регионе.

"Как вы думаете, какие выводы из этого [сделали] в Госдепартаменте США? Вполне предсказуемые. Там списывают все свои просчеты и преступления на действия так называемой российской пропаганды и разрабатывают планы информационной войны с Москвой" 

- Сергей Нарышкин

Данные заявления были сделаны главой СВР в ходе выступления на международной встрече по безопасности под эгидой Совета безопасности РФ.

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