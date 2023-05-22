В США напали на Турецкий дом

Опубликовано: 16:12, 22 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Атака на здание Турецкого дома произошла в Нью-Йорке, который находится внутри турецкого генконсульства. Там были установлены урны для голосования по случаю второго тура президентских выборов.

Неизвестные совершили нападение на Турецкий дом, расположенный в американском Нью-Йорке, сообщает телеканал TGRT.

Атакующие совершили свое преступление в 3 часа ночи. В результате варварской агрессии в здании были выбиты стекла. При этом сам Турецкий дом располагается внутри генерального консульства республики.

Стоит отметить, что пострадавших в результате атаки вандалов не было. Сейчас в доме проходит голосование в рамках второго тура президентских выборов в Турции.