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В США напали на Турецкий дом

В США напали на Турецкий дом
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Атака на здание Турецкого дома произошла в Нью-Йорке, который находится внутри турецкого генконсульства. Там были установлены урны для голосования по случаю второго тура президентских выборов.

Неизвестные совершили нападение на Турецкий дом, расположенный в американском Нью-Йорке, сообщает телеканал TGRT.

Атакующие совершили свое преступление в 3 часа ночи. В результате варварской агрессии в здании были выбиты стекла. При этом сам Турецкий дом располагается внутри генерального консульства республики.

Стоит отметить, что пострадавших в результате атаки вандалов не было. Сейчас в доме проходит голосование в рамках второго тура президентских выборов в Турции.

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