Турецкую Адану снова потрясло землетрясение

В турецкой провинции Адана произошло землетрясение магнитудой 4, несколькими часами ранее здесь фиксировалось землетрясение в 4,9.
Агентство по ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD) проинформировало о том, что в турецкой провинции Адана произошло землетрясение магнитудой 4.
Сообщается, что эпицентр сейсмособытия располагался в районе Саимбейли. Очаг землетрясения залегал на глубине семи километров.
Данных о разрушениях и пострадавших не поступало.