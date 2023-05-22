РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Турецкую Адану снова потрясло землетрясение

Турецкую Адану снова потрясло землетрясение
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В турецкой провинции Адана произошло землетрясение магнитудой 4, несколькими часами ранее здесь фиксировалось землетрясение в 4,9.

Агентство по ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD) проинформировало о том, что в турецкой провинции Адана произошло землетрясение магнитудой 4.

Сообщается, что эпицентр сейсмособытия располагался в районе Саимбейли. Очаг землетрясения залегал на глубине семи километров.

Данных о разрушениях и пострадавших не поступало.

На юге Турции зафиксировали землетрясение магнитудой 4,9

На юге Турции зафиксировали землетрясение магнитудой 4,9

Читайте также
Читайте нас в Дзен Новости Google News
1025 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Все новости

Видео

English version