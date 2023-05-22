Турецкую Адану снова потрясло землетрясение

Опубликовано: 6:45, 22 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В турецкой провинции Адана произошло землетрясение магнитудой 4, несколькими часами ранее здесь фиксировалось землетрясение в 4,9.

Агентство по ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD) проинформировало о том, что в турецкой провинции Адана произошло землетрясение магнитудой 4.

Сообщается, что эпицентр сейсмособытия располагался в районе Саимбейли. Очаг землетрясения залегал на глубине семи километров.

Данных о разрушениях и пострадавших не поступало.