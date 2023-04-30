Народ Грузии поддержал "Мечту"

Опубликовано: 21:43, 30 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Сайт парламента Грузии

Итоги внеочередных выборов в Грузии свидетельствуют о еще более весомой поддержке народом курса, выбранного правящей "Грузинской мечтой". Об этом заявил спикер парламента.

Грузинский народ выразил свое мнение относительно текущего курса властей страны в ходе промежуточных выборов, которые состоялись накануне, заявил спикер парламента.

"Народ все сказал. Внеочередные выборы 29 апреля (на основе избирательной реформы, инициированной ЕС) убедительно показывают растущую поддержку грузинскими избирателями "Грузинской мечты" и ее политики"

— Шалва Папуашвили

Политик подчеркнул, что это честь для "Грузинской мечты" - служить народу на основании еще более прочных демократического мандата и легитимности.

Промежуточные выборы в Грузии

Накануне в стране были проведены промежуточные выборы в парламент, а также в муниципалитеты. Выбирали граждане и мэров. В общей сложности было открыто 165 участков в 10 муниципалитетах.

Для проведения выборов использовалась система электронного голосования, причем впервые не в экспериментальном режиме, а в достаточно крупных объемах.