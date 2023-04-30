Народ Грузии поддержал "Мечту"

Грузинский народ выразил свое мнение относительно текущего курса властей страны в ходе промежуточных выборов, которые состоялись накануне, заявил спикер парламента.
"Народ все сказал. Внеочередные выборы 29 апреля (на основе избирательной реформы, инициированной ЕС) убедительно показывают растущую поддержку грузинскими избирателями "Грузинской мечты" и ее политики"
— Шалва Папуашвили
Политик подчеркнул, что это честь для "Грузинской мечты" - служить народу на основании еще более прочных демократического мандата и легитимности.
Промежуточные выборы в Грузии
Накануне в стране были проведены промежуточные выборы в парламент, а также в муниципалитеты. Выбирали граждане и мэров. В общей сложности было открыто 165 участков в 10 муниципалитетах.
Для проведения выборов использовалась система электронного голосования, причем впервые не в экспериментальном режиме, а в достаточно крупных объемах.