Напиток от бессонницы своими руками: что такое лунное молоко?

Опубликовано: 2:50, 21 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Что делать, если не можешь уснуть? В последнее время популярность завоевало такое простое средство, как лунное молоко. Расскажем рецепт, как приготовить напиток от бессонницы.

Если посередине ночи неожиданно пришла бессонница, можно воспользоваться простыми и быстрыми средствами, которые помогут расслабиться. Одно из них - так называемое лунное молоко, которое было придумано еще в Древней Индии.

Обычно в его состав в России входят три ингредиента:

молоко,

мед,

корица.

Свой вариант рецепта лунного молока предложила диетолог-нутрициолог Екатерина Матыскина.

По ее словам, важную роль играет теплое молоко - его белки и вызывают эффект расслабления. Можно взять и растительное молоко, но не банановое, не рисовое и не ореховое - в них слишком много углеводов или жиров.

Что касается меда, то его надо положить немного - максимум одну чайную ложку, иначе глюкоза, скорее, взбодрит, а нужно иное, пояснила диетолог радио Sputnik.

И, наконец, более эффективными, чем корица, будут такие добавки, как мята, ромашка или лаванда (пищевой экстракт), уверена Матыскина.

Кому нельзя лунное молоко?

У напитка есть определенные противопоказания, предупредила врач. Лунное молоко не подойдет при:

сахарном диабете,

аллергии на мед,

похудении.

"Если подобных противопоказаний нет, то можно пить лунное молоко два-три раза в неделю"



– Екатерина Матыскина