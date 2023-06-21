Напиток от бессонницы своими руками: что такое лунное молоко?

Если посередине ночи неожиданно пришла бессонница, можно воспользоваться простыми и быстрыми средствами, которые помогут расслабиться. Одно из них - так называемое лунное молоко, которое было придумано еще в Древней Индии.
Обычно в его состав в России входят три ингредиента:
молоко,
мед,
корица.
Свой вариант рецепта лунного молока предложила диетолог-нутрициолог Екатерина Матыскина.
По ее словам, важную роль играет теплое молоко - его белки и вызывают эффект расслабления. Можно взять и растительное молоко, но не банановое, не рисовое и не ореховое - в них слишком много углеводов или жиров.
Что касается меда, то его надо положить немного - максимум одну чайную ложку, иначе глюкоза, скорее, взбодрит, а нужно иное, пояснила диетолог радио Sputnik.
И, наконец, более эффективными, чем корица, будут такие добавки, как мята, ромашка или лаванда (пищевой экстракт), уверена Матыскина.
Кому нельзя лунное молоко?
У напитка есть определенные противопоказания, предупредила врач. Лунное молоко не подойдет при:
сахарном диабете,
аллергии на мед,
похудении.
"Если подобных противопоказаний нет, то можно пить лунное молоко два-три раза в неделю"
– Екатерина Матыскина