Нападение США на Йемен: под ударом оказался порт Ходейда

Еще одну атаку совершают ВВС США и Великобритании на военные объекты хуситов. Теперь, как сообщают источники, огонь ведется по военной базе у города Ходейда.

Американские и британские военные атакуют еще одну военную цель повстанцев-хуситов рядом с городом Ходейда, рассказал источник в его администрации.

Под ударом оказалась военно-морская база, принадлежащая движению "Ансар Аллах", передает РИА Новости.

"Американская и британская авиация наносят удары по военно-морской базе в городе Ходейда на западе Йемена"

– источник

О звуках взрывов сообщает и телеканал Al Arabiya.

Сегодня утром еще один удар был нанесен по военной базе Ад-Длейми, у воздушной гавани Саны – столицы Йемена, занятой хуситами.

Почему США напали на Йемен?

Напомним, ВВС США и Великобритании нанесли десятки ударов по различным военным объектам хуситов ночью в пятницу. Операция, заявили в руководстве обеих стран, имеет оборонительный характер: она призвана положить конец нападениям хуситов на мирные торговые суда в Красном море. Представители движения "Ансар Аллах" начали совершать их в поддержку сектора Газа вскоре после нападения ХАМАС на Израиль и начала военной операции ЦАХАЛ в секторе, которая продолжается до сих пор.