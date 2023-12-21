Нападение США на Йемен: под ударом оказался порт Ходейда

Американские и британские военные атакуют еще одну военную цель повстанцев-хуситов рядом с городом Ходейда, рассказал источник в его администрации.
Под ударом оказалась военно-морская база, принадлежащая движению "Ансар Аллах", передает РИА Новости.
"Американская и британская авиация наносят удары по военно-морской базе в городе Ходейда на западе Йемена"
– источник
О звуках взрывов сообщает и телеканал Al Arabiya.
Сегодня утром еще один удар был нанесен по военной базе Ад-Длейми, у воздушной гавани Саны – столицы Йемена, занятой хуситами.
Почему США напали на Йемен?
Напомним, ВВС США и Великобритании нанесли десятки ударов по различным военным объектам хуситов ночью в пятницу. Операция, заявили в руководстве обеих стран, имеет оборонительный характер: она призвана положить конец нападениям хуситов на мирные торговые суда в Красном море. Представители движения "Ансар Аллах" начали совершать их в поддержку сектора Газа вскоре после нападения ХАМАС на Израиль и начала военной операции ЦАХАЛ в секторе, которая продолжается до сих пор.