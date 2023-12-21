США и Британия напали на Йемен. Почему и чем это грозит?

Американские и британские ВС сегодня ночью атаковали объекты хуситов – мятежного движения "Ансар Аллах". Вашингтон и Лондон заявили, что удары носят "оборонительный характер". В Иране охарактеризовали нападение как нарушение суверенитета Йемена. Россия запросила проведение заседания Совбеза ООН.

Очередное обострение началось сегодня ночью на Ближнем Востоке. США и Великобритания нанесли удары с воздуха по военным объектам мятежного движения хуситов ("Ансар Аллах") в ответ на многочисленные нападения на суда в Красном море, которые хуситы начали совершать после нового витка палестино-израильского конфликта.

О готовности США и Британии к атакам стало известно еще накануне вечером – тогда представитель хуситов заявил, что движение даст ответ в случае начала военных действий против Йемена.

Удар по Йемену

По различным данным, под ударами оказались йеменские города Сана, Саада, Ходейда, Таиз и Дамар, а точнее – "радиолокационные объекты, ракетные платформы, а также прибрежные пункты наблюдения" хуситов, передает Al Jazeera. Под огнем также оказались места дислокации ракет и беспилотников. Атаки совершались крылатыми ракетами Tomahawk с самолетов, а также кораблей и подводных лодок. Американская сторона утверждает, что все запланированные цели были поражены.

В ВВС США уточнили, что удары были нанесены по более чем 60 целям на 16 объектах хуситов. В сообщении обращается внимание на то, что в операции участвовали "военные и морские ударные и вспомогательные средства коалиции со всего [Ближневосточного] региона".

Информации о пострадавших на данный момент нет.

Международная реакция

По словам президента США Джо Байдена, Америку и Британию при нанесении ударов поддержали Австралия, Канада, Нидерланды и Бахрейн.

Иран решительно осудил атаку на хуситов: официальный представитель МИД ИРИ Насер Канани охарактеризовал случившееся как нарушение суверенитета и территориальной целостности Йемена, то есть как действия, нарушающие международное право. Дипломат также предупредил, что удар по Йемену лишь усилит нестабильность в регионе.

В Саудовской Аравии призвали к сдержанности: МИД королевства заявил о необходимости поддерживать стабильность в регионе и недопустимости эскалации.

Россия запросила заседание Совбеза ООН по ситуации в Йемене – как сообщило постпредство РФ при международной организации, оно пройдет уже сегодня, 12 января.

Ответ хуситов

Несмотря на атаку США и Британии, в мятежном движении заявили, что не намерены прекращать удары по судам, имеющим отношение к Израилю, в Красном море.

"Мы подтверждаем, что никаких оправданий агрессии против Йемена нет, так же как и не было угрозы международной навигации в Красном и Аравийском морях. Удары наносились и будут наноситься лишь по израильским судам и по судам, которые направляются в порты оккупированной Палестины"

– представитель движения Мухаммед Абдулсалам