Удар США по Йемену осудили в Кремле

Атаку Америки и Британии на хуситов в Йемене прокомментировал пресс-секретарь президента РФ. Он обратил внимание на нелегитимность этих бомбардировок.

Россия осуждает нападение с воздуха ВС США и Великобритании на Йемен, совершенное сегодня ночью, такое заявление сделал пресс-секретарь Владимира Путина.

"С точки зрения международного права они (удары по хуситам – ред.) являются нелегитимными. Вот какова наша позиция"

– Дмитрий Песков

Представитель Кремля напомнил о резолюции, которую с подачи США недавно принял Совбез ООН. Документ осудил обстрелы судов в Красном море, которые совершали хуситы в поддержку сектора Газа. В резолюции также содержалось требование прекратить удары. Ее приняли при поддержке 11 членов СБ, еще четыре страны, включая РФ, воздержались.

"И страны, которые нанесли удар, они пытались под свои действия подвести международную правовую основу. Эта попытка не увенчалась успехом, ибо принятая резолюция не предоставляет никакого права наносить удары"

– пресс-секретарь президента

При этом Песков обратил внимание на то, что Москва оценивает как "неверное" решение мятежников-хуситов атаковать мирные торговые суда и неоднократно призывала повстанцев прекратить обстрелы.

Что происходит в Йемене?

Сегодня ночью ВВС США и Британии, при поддержке Австралии, Канады, Нидерландов и Бахрейна, нанесли удары по десяткам целей на ряде военных объектов хуситов. Вашингтон и Лондон заявили, что атака носит оборонительный характер. Американская сторона при этом обратила внимание на то, что сделано все возможное, чтобы избежать жертв среди мирного населения.

По данным посольства РФ в Йемене, россияне не пострадали в результате обстрелов. Дипмиссия заверила, что продолжит следить за ситуацией.

Со своей стороны Росавиация ввела запрет для авиакомпаний на полеты в воздушном пространстве Йемена, в том числе и транзитом.