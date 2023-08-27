Накрывший монастырь оползень в Грузии оказался безвредным

Опубликовано: 20:51, 27 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Оползень, попавший сегодня на камеры очевидцев в монастыре под Тбилиси, не причинил никаких разрушений. Об этом рассказали власти Мцхета-Мтианети.

Сход оползня, произошедший сегодня в мужском монастыре Шиомгвиме в регионе Мцхета-Мтианети, неподалеку от Тбилиси, не нанес никакого вреда ни строениям на его территории, ни находившимся в монастыре людям. Об этом рассказал замглавы региона Гоча Кавтарадзе.

"В Мцхете, в окрестностях монастыря Шиомгвиме, с высоты 200 м обрушился склон горы. Обвалившаяся масса не причинила никакого ущерба и не перекрыла дорогу. Никто не пострадал"

– чиновник

Сразу после природного события в монастырь приехали правоохранители, спасатели и представители местных властей. Кроме того, в работах должны принять участие геологи – они изучат, какова ситуация на данный момент.

Отметим, что попасть в монастырь пока нельзя.