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Накрывший монастырь оползень в Грузии оказался безвредным

Накрывший монастырь оползень в Грузии оказался безвредным
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Оползень, попавший сегодня на камеры очевидцев в монастыре под Тбилиси, не причинил никаких разрушений. Об этом рассказали власти Мцхета-Мтианети.

Сход оползня, произошедший сегодня в мужском монастыре Шиомгвиме в регионе Мцхета-Мтианети, неподалеку от Тбилиси, не нанес никакого вреда ни строениям на его территории, ни находившимся в монастыре людям. Об этом рассказал замглавы региона Гоча Кавтарадзе.

"В Мцхете, в окрестностях монастыря Шиомгвиме, с высоты 200 м обрушился склон горы. Обвалившаяся масса не причинила никакого ущерба и не перекрыла дорогу. Никто не пострадал"

– чиновник

Сразу после природного события в монастырь приехали правоохранители, спасатели и представители местных властей. Кроме того, в работах должны принять участие геологи – они изучат, какова ситуация на данный момент.

Отметим, что попасть в монастырь пока нельзя.

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