Вестник Кавказа

Следить за выборами в Азербайджане будут свыше 70 наблюдателей со всего мира

заседание ЦИК Азербайджана
© Фото: официальный сайт ЦИК Азербайджана
За выборами президента в Азербайджане, которые состоятся через месяц, будут следить наблюдатели почти из 20 стран мира. Борьбу за пост главы государства будут вести три кандидата.

За президентскими выборами в Азербайджане будут наблюдать 72 международных наблюдателя из 19 стран мира. Об этом сообщил председатель ЦИК республики Мазахир Панахов.

В частности, он отметил, что информацию об участии 37 наблюдателей уже направил БДИПЧ ОБСЕ. Еще 17 наблюдателей направит Парламентская ассамблея СНГ. Информацию об участии 9 наблюдателей направило СНГ, о 5 – Турция. За выборами также будут следить представители Грузии.

Кроме того, аккредитацию уже получили 228 местных наблюдателей, 126 из которых – представители партии "Ени Азербайджан".

Кто будет участвовать в выборах?

Панахов также поведал, что сегодня на участие в выборах были зарегистрированы еще два кандидата – Захид Орудж и Рази Нуруллаев.

Таким образом, на данный момент для участия в выборах зарегистрировано три человека.

Напомним, кандидатура действующего главы государства была утверждена ЦИК в середине декабря.

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