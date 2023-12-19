Генсек СНГ возглавит миссию наблюдателей на выборах президента Азербайджана

Наблюдательную миссию от СНГ на президентских выборах в Азербайджане возглавит Генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев.
Кандидатура Лебедева была согласована решением Совета постоянных полномочных представителей стран-участниц СНГ при уставных и других органах Содружества.
"Миссия наблюдателей от СНГ будет осуществлять мониторинг электоральной кампании по приглашению Правительства Азербайджанской Республики. Исполнительный комитет СНГ разослал приглашения в страны Содружества с просьбой направить кандидатуры своих представителей в состав Миссии. Как и в период предыдущих кампаний, работа Миссии будет строиться на принципах политической нейтральности, невмешательства в избирательный процесс и во внутренние дела государства, строго в соответствии с национальным законодательством"
– Исполнительный комитет СНГ
Внеочередные выборы президента состоятся в Азербайджане 7 февраля этого года.