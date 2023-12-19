Вестник Кавказа

Генсек СНГ возглавит миссию наблюдателей на выборах президента Азербайджана

Генсек СНГ возглавит миссию наблюдателей на выборах президента Азербайджана
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Сергей Лебедев станет главой миссию наблюдателей от Содружества Независимых Государств на предстоящих выборах в Азербайджане. Выбора президента назначены на 7 февраля.

Наблюдательную миссию от СНГ на президентских выборах в Азербайджане возглавит Генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев.

Кандидатура Лебедева была согласована решением Совета постоянных полномочных представителей стран-участниц СНГ при уставных и других органах Содружества.

"Миссия наблюдателей от СНГ будет осуществлять мониторинг электоральной кампании по приглашению Правительства Азербайджанской Республики. Исполнительный комитет СНГ разослал приглашения в страны Содружества с просьбой направить кандидатуры своих представителей в состав Миссии. Как и в период предыдущих кампаний, работа Миссии будет строиться на принципах политической нейтральности, невмешательства в избирательный процесс и во внутренние дела государства, строго в соответствии с национальным законодательством"

– Исполнительный комитет СНГ

Внеочередные выборы президента состоятся в Азербайджане 7 февраля этого года.

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