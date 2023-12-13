Кандидатура Ильхама Алиева утверждена на внеочередных выборах президента Азербайджана

Центризбирком Азербайджана утвердил кандидатуру Ильхама Алиева на президентских выборах. Они пройдут в будущем году.
ЦИК АР утвердил кандидатуру действующего главы государства Ильхама Алиева на выборах президента, которые пройдут в 2024 году.
Соответствующее решение было вынесено сегодня на заседании комиссии.
Кандидатуру Ильхама Алиева выдвинула партия "Ени Азербайджан", это произошло 15 декабря. Через день партия подала в ЦИК необходимые документы.
Напомним, внеочередные выборы президента пройдут в Азербайджане 7 февраля будущего года. Ильхам Алиев издал распоряжение об их проведении 7 декабря.
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