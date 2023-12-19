Ильхам Алиев зарегистрирован кандидатом в президенты Азербайджана

Действующий президент Азербайджана Ильхам Алиев будет баллотироваться в президенты страны на предстоящих выборах. ЦИК Азербайджана зарегистрировал его кандидатом в президенты.
Центризбирком Азербайджана зарегистрировал действующего главу государства Ильхама Алиева в качестве кандидата в президенты страны.
«Зарегистрировать Ильхама Алиева, кандидатура которого выдвинута партией "Ени Азербайджан" кандидатом в президенты на назначенных на 7 февраля внеочередных выборах главы государства»
– ЦИК Азербайджана.
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