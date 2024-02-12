Набиуллина: ключевая ставка может пойти вниз во второй половине года

Ключевая ставка в России может опуститься во второй половине 2024 года, считает глава ЦБ. Сейчас инфляция в стране замедляется и рисков для финансовой стабильности нет.

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина рассказала о будущем ключевой ставки и оценила ситуацию с инфляцией.

По ее словам, пространство для снижения ключевой ставки, которая сегодня осталась на уровне 16%, есть.

"Мы обсуждали с коллегами, когда может начаться первое снижение ключевой ставки: разброс мнений был достаточно широкий, но большинство считает, что это скорее произойдет во второй половине этого года"

– Набиуллина

Глава ЦБ РФ добавила, что пик инфляции был пройден осенью 2023 года, сейчас она замедляется.

"Сформировались жесткие денежно-кредитные условия, под их влиянием сберегательная активность усиливается, а кредитная постепенно охлаждается. В результате темпы роста цен начали замедляться"

– Набиуллина

Рисков для финансовой стабильности в России на данный момент регулятор не видит.