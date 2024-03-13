Вестник Кавказа

На выставке «Россия» разыграют квартиру в Ставрополе 

На выставке «Россия» разыграют квартиру в Ставрополе 
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Квартиру в Ставрополе может получить участник викторины, которая проходит на выставке «Россия» на ВДНХ. Для участия в розыгрыше нужно обратиться к сотрудникам стенда «Ставрополье». 

На выставке «Россия», которая проходит в Москве, посетителей ожидает уникальный розыгрыш - двухкомнатная квартира в прекрасном городе Ставрополе. Это жилье станет приятным подарком для победителя викторины, которая проводится на стенде представителей Ставропольского края. Для участия в розыгрыше у посетителей выставки есть возможность до конца марта.

«В рамках выставки „Россия“ на ВДНХ продолжается викторина „Дары Ставрополья“. Министерство туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края напоминает, что осталось всего несколько дней до конца марта, чтобы получить шанс стать участником викторины, посвященной Ставрополю. Главный приз – двухкомнатная квартира в краевом центре»

– пресс-служба Ставропольского края 

Для того чтобы принять участие в розыгрыше двухкомнатной квартиры в Ставрополе, посетители выставки «Россия» могут пройти небольшой тест или викторину, предложенную на стенде представителей Ставропольского края. 

Почему стоит посетить стенд Ставропольского края?

Помимо участия в захватывающей викторине, посещение стенда Ставропольского края на выставке "Россия" предлагает уникальную возможность познакомиться с культурой, традициями и достопримечательностями этого живописного региона. Представители края с удовольствием поделятся информацией о возможностях отдыха и инвестиций, а также ответят на любые вопросы по поводу жизни в Ставрополье.
 

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