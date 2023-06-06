На Юге России и на Северном Кавказе ожидают град и ливни с грозами

Ливни с грозами, не отступающие из регионов Юга России и Северного Кавказа, могут на этой неделе нарушить энергоснабжение и транспортное сообщение в регионах Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, а град - повредить крыши зданий, транспорт и сельскохозяйственные угодья, предупреждает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС).
"В отдельных районах Адыгеи, Краснодарского края и республик Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) прогнозируются сбои в работе систем жизнеобеспечения населения, связанные с ограничением транспортного сообщения и нарушением энергоснабжения населенных пунктов", - говорится в сообщении на сайте ВНИИ ГОЧС, передает РИА Новости.
Причинами возможных чрезвычайных ситуаций в этих регионах могут стать ливни с грозами, осадки местами до 35 мм, а также порывы ветра скоростью до 20 м/с.
"Такая обстановка повышает вероятность повреждения градом кровель зданий, транспорта, широкоформатных конструкций и сельскохозяйственных угодий"
- ВНИИ ГОЧС
Также в этих регионах сохранится высокая вероятность подтопления населенных пунктов и объектов инфраструктуры, расположенных в низинах. Также есть высокая вероятность схода селевых потоков и оползней.