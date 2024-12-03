На трассе Алматы – Ташкент сломался пассажирский автобус

Казахстанские спасатели пришли на помощь пассажирам автобуса, минувшей ночью сломавшегося на трассе Алматы – Ташкент: они эвакуировали и обогрели его пассажиров, в основном россиян.

Минувшей ночью на трассе Алматы – Ташкент в Жуалынском районе Жамбылской области Казахстана сломался пассажирский автобус – информация об этом поступила глубокой ночью, сообщает в своем Telegram-канале МЧС Казахстана.

"Спасатели вывезли из замерзавшего на трассе автобуса 41 пассажира, в том числе двоих детей, в ближайший пункт обогрева – он расположен в селе Шакпак ата"

- МЧС Казахстана

Дальше путешественников отправили уже на другом, исправном автобусе.

В большинстве регионов Казахстана установились аномальные холода – температура воздуха доходит до -30 градусов, и у людей был реальный риск замерзнуть, поэтому спасателями было принято единственно верное решение, добавили в МЧС страны.