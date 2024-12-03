Вестник Кавказа

На трассе Алматы – Ташкент сломался пассажирский автобус

На трассе Алматы – Ташкент сломался пассажирский автобус
© Фото: МЧС Казахстана
Казахстанские спасатели пришли на помощь пассажирам автобуса, минувшей ночью сломавшегося на трассе Алматы – Ташкент: они эвакуировали и обогрели его пассажиров, в основном россиян.

Минувшей ночью на трассе Алматы – Ташкент в Жуалынском районе Жамбылской области Казахстана сломался пассажирский автобус – информация об этом поступила глубокой ночью, сообщает в своем Telegram-канале МЧС Казахстана.

"Спасатели вывезли из замерзавшего на трассе автобуса 41 пассажира, в том числе двоих детей, в ближайший пункт обогрева – он расположен в селе Шакпак ата"

- МЧС Казахстана

Дальше путешественников отправили уже на другом, исправном автобусе.

В большинстве регионов Казахстана установились аномальные холода – температура воздуха доходит до -30 градусов, и у людей был реальный риск замерзнуть, поэтому спасателями было принято единственно верное решение, добавили в МЧС страны.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1085 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Казахстанские огнеборцы тушили пожар в торговом доме Костаная

Казахстанские огнеборцы тушили пожар в торговом доме Костаная

Турецкие спасатели ищут пострадавших на дороге из Турции в Грузию

Турецкие спасатели ищут пострадавших на дороге из Турции в Грузию

Пятеро человек погибло при крушении вертолета в Турции

Пятеро человек погибло при крушении вертолета в Турции

Оползень сошел рядом с границей Грузии и Турции

Оползень сошел рядом с границей Грузии и Турции

В Казахстане и Кыргызстане произошли землетрясения

В Казахстане и Кыргызстане произошли землетрясения

Взрыв в Стамбуле: погиб один человек

Взрыв в Стамбуле: погиб один человек

ЧП на стройке в Астане: сорвалась люлька с рабочими

ЧП на стройке в Астане: сорвалась люлька с рабочими

Самолет разбился в Иране – есть жертвы

Самолет разбился в Иране – есть жертвы

В Турции произошло смертельное ДТП с автобусом

В Турции произошло смертельное ДТП с автобусом

В Мангистауской области Казахстана пылала многоэтажка

В Мангистауской области Казахстана пылала многоэтажка

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы