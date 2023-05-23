На Ставрополье продолжается распространение кори

Опубликовано: 17:48, 23 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Ставропольском крае утроилось число заболевших корью с апреля этого года.

Заместитель министра здравоохранения Ставропольского края Яна Манкевич сообщила о том, что в регионе продолжает расти число заболевших корью.

По ее словам, местные медики зафиксировали более 20 случаев кори.

«У нас зафиксирован 21 случай кори, из них 18 - уже лабораторно подтвержденные и еще 3 пробы находятся на исследовании. Основная масса случаев - завозные. Территории завоза - Республика Дагестан, Ингушетия, Московская область и Владимирская область»

– Яна Манкеви

Министр отметила, что очагами распространения заболевания являются Ставрополь,Пятигорск, Кисловодск, село Арзгир и Благодарненский район.

Согласно данным ведомства, в конце апреля в Ставропольском крае было зафиксировано семь случаев заражения корью. Таким образом, за месяц число заболевших стало больше в три раза.