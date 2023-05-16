Ситуация с корью в Краснодарском крае ухудшилась

Опубликовано: 12:03, 16 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

На Кубани выявили уже 35 случаев заболевания корью с начала года. За последние две недели заразились 4 человека. За весь прошлый год в регионе болели корью 6 человек.

Краснодарский край продолжает фиксироваться новые случаи заболевания корью. За 4,5 месяца в регионе заразились 35 человек, за 12 месяцев прошлого года - 6 человек.

За последние две недели, с 3 мая, на Кубани выявили четыре новых случая, заболевшие проживают в Краснодаре и Сочи. С начала года больше всего заболевших обнаружили в Краснодаре и Сочи - по 11 человек, также болеют корью в Анапе - 6 человек.

«Инкубационный период составляет 21 день. Проявления схожи по симптомам с ОРВИ. Начинается все с температуры, кашля, насморка. Потом появляется сыпь на лице, шее, далее на туловище, верхних и нижних конечностях»

– Роспотребнадзор по Краснодарскому краю

Корь заразная инфекция, уберечься от болезни можно только с помощью прививки. Взрослые переносят корь тяжелее, чем дети, возможны летальные случаи.