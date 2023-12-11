На Ставрополье подорожал транспорт

В Ставропольском крае подорожал проезд на общественном транспорте. Об этом напомнили власти региона.

С первого дня нового, 2024 года вступили в силу новые цены за проезд на ставропольских электричках, сообщают власти региона. Отмечается, что за километр пути придется отдать почти 4 рубля (точнее, 3 рубля 50 копеек).

В том случае, если пассажир предпочтет передвигаться с большей скоростью и комфортом на поездах «Ласточка» - стоимость составит 3 рубля 90 копеек.

Ранее глава Кисловодска заявлял, что в новом году подорожает проезд в городском транспорте до 27 рублей.