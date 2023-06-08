На старте торгов Мосбиржи доллар взял планку в 82 рубля

Сегодня на открытии торгов на Московской валютной бирже доллар впервые с 17 апреля преодолел психологическую отметку в 82 рубля. Растут и другие мировые валюты.
Доллар снова идет в рост на старте утренних торгов Московской биржи.
Так, по состоянию на 07:01 мск доллар рос на 0,09%, до 82,05 рубля, передает ТАСС.
Затем курс доллара ускорил рост до 0,21% и достигал 82,15 рубля. Растет и курс евро – европейская валюта прибавила 0,44%, поднимаясь до 88,04 рубля.
Идет в рост и юань – на 0,15%, сейчас китайская национальная валюта торгуется за 11,49 рубля.