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Мосбиржа открылась падением евро

Мосбиржа открылась падением евро
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Торги на Мосбирже начались со снижения евро - валюта потеряла 13,75 копейки. Курс юаня не изменился, курс доллара незначительно вырос.

В среду на Московской бирже торги стартовали с разнонаправленного движения мировых валют.

Вниз пошел курс евро - минус 13,75 копейки на старте торгов, сейчас курс составляет 87,05 рубля.

Доллар торгуется по 81,42 рубля, это на 1,25 копейки выше, чем на момент закрытия прошлой биржевой сессии.

Китайский юань стабилен, его курс в начале торгов составляет 11,41 рубля.

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