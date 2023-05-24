Сбербанк запускает вклады в дирхамах ОАЭ под 2%

Вклады в Сбербанке теперь можно держать в валюте Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ).
Оформить вклад в дирхамах можно с 24 мая, минимальная сумма составляет 5 тыс дирхамов, это немного больше 100 тыс рублей.
"Максимальная ставка по депозиту "Вклад в дирхамах" с учетом капитализации составит 2,02% годовых. Процентный доход зависит от суммы и срока вклада"
– Сбербанк
Проценты на вклад в дирхамах будут начисляться ежемесячно, самый короткий срок вклада - месяц, самый долгий - 12 месяцев. Также есть возможность оформить вклад на три месяца или полгода.
В банке рассказали, что клиенты все чаще отказываясь от долларов выбирают альтернативные иностранные валюты, поэтому и решено было предложить россиянам эмиратские дирхамы для сбережения и накопления средств.
"Наши клиенты уже могут открыть сберегательные счета в дирхамах, купить или продать наличную валюту ОАЭ. Теперь мы предлагаем копить сбережения в дирхамах на срочных вкладах"
– Сбербанк