На Северном Кавказе развивают модульные отели

Сразу три субъекта Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) вошли в десятку лидеров по объему господдержки строительства модульных отелей, сообщил сегодня глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников, совершающий поездку по Северному Кавказу.
"По строительству модульных гостиниц сразу три субъекта Кавказа вошли в десятку регионов-лидеров по объему полученной господдержки. Это Дагестан, Кабардино-Балкарская Республика, Северная Осетия-Алания. В 2023-2024 годы на округ выделено 3,2 млрд рублей поддержки. Это большие цифры. Всего профинансировано создание 120 проектов на 2,4 тыс. номеров. Это очень мощные показатели"
- Максим Решетников
Глава Минэкономразвития провел совещание по вопросам развития туристической отрасли в СКФО, в ходе которого отметил, что интерес к продлению программы проявляют многие регионы, которые ждут выполнения их заявок, передает "Интерфакс".
"Мы хотели бы этот вопрос поднять в правительстве дальше в рамках продления нацпроекта. Но чтобы заявляться на дальнейшее движение, нужно показать, что мы здесь все сделали. Пока мы эту домашнюю работу не выполним, продление в будущем сложно"
- Максим Решетников