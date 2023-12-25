Вестник Кавказа

На развитие социального такси в Дагестане потратят более 30 млн рублей

На развитие социального такси в Дагестане потратят более 30 млн рублей
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Дагестане продолжают развивать соцтакси. Оно было создано для того, чтобы сделать более комфортным проезд в такси для граждан с ОВЗ.

В Дагестане выделят более 30 млн рублей на развитие социального такси, которое было создано для лиц с ограниченными возможностями. Об этом информирует пресс-служба главы РД.

На эту сумму планируется приобрести новые машины.

"Автопарк социального такси в Дагестане увеличится. По поручению Сергея Меликова на закупку спецтранспорта выделено 34 млн рублей"

– пресс-служба

Сергей Меликов решил создать соцтакси после того, как в том году к нему обратилась чемпионка Европы по паратхэквондо Сакинат Магомедова, являющаяся инвалидом с рождения.

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