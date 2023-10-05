На разработку российского "Атома" потратили 24 млрд рублей

Российские разработчики электрокара "Атом" получили 24 млрд рублей на конструирование партии предзаказанных автомобилей. Большая часть инвестиций поступила от частных лиц.
Российская компания "Кама" собрала внушительную сумму на сборку электрокаров "Атом". В течение двух лет разработчикам были перечислены 24 млрд рублей.
Отмечается, что 14 млрд рублей были выделены частными инвесторами, а остальная часть средств перечислена Фондом развития промышленности.
Представитель компании "Кама" Анатолий Кияшко рассказал, что сейчас забронировано 105 тыс автомобилей.
Он также уточнил, что производство поддерживают "КАМАЗ", "Росатом" и "Лаборатория Касперского".
Кияшко отметил, что отечественного автомобиля разработаны собственная платформа и операционная система, благодаря которым управление станет более комфортным.
Сборка электрокаров "Атом" стартует в следующем году.