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Электромобили "Атом" будут производить в Узбекистане

Электромобили &quot;Атом&quot; будут производить в Узбекистане
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Электрический автомобиль "Атом" планируют выпускать в Узбекистане. Об этом рассказал замглавы минэкономразвития РФ Дмитрий Вольвач.

Завод в Узбекистане возьмется за выпуск российского электрокара "Атом", предприятие по созданию машин в скором времени может открыться в РУз – такое заявление сделал заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вольвач на Форуме межрегионального сотрудничества России и Узбекистана.

Сейчас эти машины создает завод "Кама" в Татарстане. Вольвач выразил надежду, что в скором времени сборкой и производством "Атома" займется полностью локальное предприятие в Узбекистане.

Замминистра рассказал, что "Кама" уже начал сотрудничать с узбекскими компаниями и планирует развивать отношения в сфере найма и обучения сотрудников. Также замглавы отметил, что российский электромобиль – это прорыв отечественного машиностроения.

Электромобиль "Атом" был представлен на выставке национальных проектов в российской столице в 2020 году. За это время завод "Кама" получил более 36 тыс заявок на бронирование электрического автомобиля. Первые машины планируется выпустить в 2025 году.

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