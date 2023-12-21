На побережье Черного моря обрушится сильнейший ветер

В течение ближайших полутора суток на Кубани ожидается сильный ветер. Порывы местами будут достигать 30 метров в секунду.

В Краснодарском крае до конца сегодняшнего дня и в течение 10 января ожидается сильный ветер. Об этом сказано в Telegram-канале регионального центра мониторинга и прогнозирования ЧС

"С 9 по 10 января местами на Черноморском побережье на участке Анапа-Новороссийск-Геленджик ожидается сильный северо-восточный ветер с порывами 30 м/с в сочетании с низкой температурой воздуха минус 5-10 градусов"

– пресс-служба

Там отметили, что в ряде районов Кубани уже выпал снег, в связи с чем на севере региона наблюдается сложная ситуация на дорогах.

"Просим вас воздержаться от поездок на автомобиле на дальние расстояния, особенно через перевалы в сторону Черноморского побережья"

– центр мониторинга и прогнозирования ЧС

В свою очередь, в администрация края рассказали, что в настоящее время 270 единиц спецтехники участвуют в расчистке дорожного полотна от снега.