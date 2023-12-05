На курорте Архыз вспыхнула гостиница

В КЧР на горнолыжном курорте вспыхнул пожар на территории гостиницы, которая находилась на стадии строительства. Спустя некоторое время огнеборцам удалось локализовать огонь.
На горнолыжном курорте "Архыз" произошло возгорание в здании отеля. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.
Отмечается, что пожар случился на строящейся площадке будущей гостиницы. Огнем было охвачено около 200 квадратных метров.
"Сотрудники МЧС России локализовали пожар на площади 200 кв. метров"
– МЧС региона
По данным ведомства жертв и пострадавших удалось избежать.
При этом происшествие не повлияло на работу туристической зоны.
"Возникшая ситуация на работе курорта не отразилась. Все работает в штатном режиме"
– пресс-служба курорта