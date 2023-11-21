Красная Поляна и Архыз вошли в список мест для самого дорогого отдыха

В декабре дороже всего обойдется отдых на берегу Байкала. Также дорогими локациями оказались популярные горные курорты на юге страны: Красная Поляна, Архыз, Теберда, Лагонаки.

Названы самые дорогие локации для отдыха в декабре, в списке оказались популярные у туристов места в разных регионах страны.

Дороже всего ночь обойдется в Иркутской области на курорте Листвянка, расположенном на Байкале. В среднем сутки проживания здесь стоят 27,1 тыс рублей.

Следом идут горнолыжный курорт Коробицыно в Ленинградской области, Великий Устюг под Вологдой, плато Лаго-Наки и курорт Красная Поляна в Краснодарском крае, Теберда и Архыз в КЧР, алтайский Манжерок и Выборг в Ленинградской области, подсчитали в сервисе бронирования отелей и квартир Твил.ру.