На Кубани рухнул мост

Опубликовано: 11:39, 31 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

На территории Красноармейского района упал мост из-за осадки опор. Есть альтернативный объезд. Мост будет отремонтирован за 6 месяцев.

Оперштаб Краснодарского края проинформировал о том, что движение по мосту через канал на участке дороги Полтавская - Чебургольская в Красноармейском районе края закрыто из-за его разрушения.

"На участке Полтавская - Чебургольская - Гривенская (11 км+834) произошла осадка опор и разрушение плит пролетного строения моста через магистральный канал. В границах объекта введен режим ЧС"

– Оперштаб Кубани

Уточняется, что сейчас движение по мосту закрыто, есть альтернативный объезд. Ремонт объекта займет около шести месяцев.