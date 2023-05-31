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На Кубани рухнул мост

На Кубани рухнул мост
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
На территории Красноармейского района упал мост из-за осадки опор. Есть альтернативный объезд. Мост будет отремонтирован за 6 месяцев.

Оперштаб Краснодарского края проинформировал о том, что движение по мосту через канал на участке дороги Полтавская - Чебургольская в Красноармейском районе края  закрыто из-за его разрушения.

"На участке Полтавская - Чебургольская - Гривенская (11 км+834) произошла осадка опор и разрушение плит пролетного строения моста через магистральный канал. В границах объекта введен режим ЧС"

– Оперштаб Кубани

Уточняется, что сейчас движение по мосту закрыто, есть альтернативный объезд. Ремонт объекта займет около шести месяцев.

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