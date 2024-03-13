На Кубани обезвредили сразу 700 снарядов

Порядка 700 снарядов разного калибра времен ВОВ были обезврежены специалистами Росвагрдии по Краснодарскому краю. Это и артиллерийские снаряды и минометные мины.

На территории Гулькевичского района Краснодарского края взрывотехники провели успешную операцию по обезвреживанию боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Обнаружено около 700 снарядов, которые представляли опасность для местных жителей и инфраструктуры района, сообщили в пресс-службе ГУ Росвагрдии по Краснодарскому краю.

Опасное наследие войны

В ведомстве отметили, что в ходе проведения различных работ по благоустройству и строительству на территории района было обнаружено большое количество боеприпасов времен Великой Отечественной войны.

Профессиональное устранение угрозы

Специалисты по обезвреживанию боеприпасов немедленно приступили к работе. Команда взрывотехников проявила высокий профессионализм и мастерство, чтобы безопасно обработать и уничтожить найденные боеприпасы.

В пресс-службе подчеркнули, что благодаря слаженной работе специалистов удалось предотвратить возможные чрезвычайные ситуации и обеспечить безопасность окружающих.