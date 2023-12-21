На Дону торговали опасной кока-колой

Роспотребнадзор выявил в Ростовской области казахстанскую Coca-Cola Classic, в составе которой присутствовал опасный подсластитель – аспартам, запрещенный в странах ТС.

В магазинах Ростовской области нашли казахстанский безалкогольный газированный напиток Coca-Cola Classic, не соответствующий требованиям технических регламентов Таможенного союза (ТС), сообщили в администрации нескольких муниципальных образований области.

"В обороте в Ростовской области находился напиток безалкогольный газированный Coca-Cola Classic производства ТОО СП "Кока-Кола Алматы Боттлерс" (г. Алматы, Республика Казахстан), не соответствующий требованиям технических регламентов Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" и "Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств""

- управление Роспотребнадзора по Ростовской области

В составе газировки в ходе лабораторных исследований нашли целый "букет" не заявленных запрещенных подсластителей: аспартам, ацесульфам калия, сахарин, цикламовую кислоту и ее соли - цикламаты натрия и кальция, а также бензойную кислоту, передает РИА Новости.

"Употребление пищевых продуктов, в том числе напитка кока-колы производства ТОО СП "Кока-Кола Алматы Боттлерс", содержащего в своем составе незаявленный подсластитель - аспартам, создает непосредственную угрозу причинения вреда жизни и тяжкого вреда здоровью граждан"

- управление Роспотребнадзора по Ростовской области

Опасность аспартама заключается в том, что вещество может вызвать аллергические реакции, также он и его соли противопоказаны людям, страдающим фенилкетонурией, добавили в надзорном ведомстве.