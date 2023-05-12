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На благотворительный матч "Сабах" - "Бешикташ" продали 25 тыс билетов

На благотворительный матч &quot;Сабах&quot; - &quot;Бешикташ&quot; продали 25 тыс билетов
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Организаторы благотворительного футбольного матча "Сабах" - "Бешикташ" к настоящему моменту продали 25 тыс билетов. Игра пройдет в столице Азербайджана вечером в субботу.

На благотворительный футбольный матч "Сабах" (Азербайджан) - "Бешикташ" (Турция) продано 25 тыс билетов. Об этом пишут азербайджанские СМИ.

Игра на бакинском стадионе "Тофик Бахрамов", который вмещает 31,2 тыс зрителей, пройдет в субботу. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по местному времен (17:00 мск).

Футболисты стамбульской команды уже прибыли в столицу Азербайджана.

Ранее турецкие СМИ сообщили, что организаторы рассчитывают выручить с продажи билетов свыше $175 тыс. Всю сумму планируют направить на возведение новой школы в одном из городов Турции, которые пострадали во время мощнейших землетрясений в начале февраля.

Стало известно, сколько денег собрано от благотворительного матча &quot;Карабах&quot; – &quot;Галатасарай&quot;

Стало известно, сколько денег собрано от благотворительного матча "Карабах" – "Галатасарай"

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