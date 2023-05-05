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Собранные на футбольном матче в Баку средства перечислят в Турцию

стадион “Тофик Бахрамов“ в Баку
Организаторы благотворительного матча "Сабах" - "Бешикташ" планируют выручить с продажи билетов более $170 тыс. Средства потратят на строительство школы в одном из турецких городов.

В конце следующей недели в Баку пройдет благотворительный футбольный матч "Сабах" (Азербайджан) - "Бешикташ" (Турция).

По данным турецких СМИ, организаторы рассчитывают выручить с продажи билетов по меньшей мере 9 млн турецких лир (около $176,4 тыс). Все собранные на матче средства будут направлены на строительство школы в одном из городов Турции, которые пострадали во время разрушительных февральских землетрясений.

Где пройдет матч

Игра между "Сабахом" и "Бешикташем" пройдет на стадионе "Тофик Бахрамов" 13 мая. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по местному времени.

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