РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

"Сабах" и "Бешикташ" могут провести благотворительный матч в середине мая

логотип футбольного клуба “Сабах“
© Фото: официальный сайт футбольного клуба "Сабах"
Благотворительный матч между "Сабахом" и "Бешикташем" состоится в столице Азербайджана в конце следующей недели, пишет азербайджанская пресса. Собранные средства перечислят пострадавшим во время землетрясении в Турции.

Футбольные клубы "Сабах" (Азербайджан) и "Бешикташ" (Турция) могут провести благотворительную встречу на следующей неделе. Об этом пишут азербайджанские СМИ.

С большой долей вероятности игра пройдет в Баку 13 мая. Окончательное решение будет принято чуть позже.

Турецкий клуб уже дал согласие на матч.

Встреча "Сабаха" с "Бешикташем" должна была состояться в апреле, однако в итоге она была отложена на неопределенный срок. Вырученные организаторами средства будут перечислены в Турцию для помощи пострадавшим от разрушительных февральских землетрясений.

Стало известно, сколько денег собрано от благотворительного матча &quot;Карабах&quot; – &quot;Галатасарай&quot;

Стало известно, сколько денег собрано от благотворительного матча "Карабах" – "Галатасарай"

Читайте также
Читайте нас в Дзен Новости Google News
905 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Все новости

Видео

English version