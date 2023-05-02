"Сабах" и "Бешикташ" могут провести благотворительный матч в середине мая

Опубликовано: 18:59, 2 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: официальный сайт футбольного клуба "Сабах"

Благотворительный матч между "Сабахом" и "Бешикташем" состоится в столице Азербайджана в конце следующей недели, пишет азербайджанская пресса. Собранные средства перечислят пострадавшим во время землетрясении в Турции.

Футбольные клубы "Сабах" (Азербайджан) и "Бешикташ" (Турция) могут провести благотворительную встречу на следующей неделе. Об этом пишут азербайджанские СМИ.

С большой долей вероятности игра пройдет в Баку 13 мая. Окончательное решение будет принято чуть позже.

Турецкий клуб уже дал согласие на матч.

Встреча "Сабаха" с "Бешикташем" должна была состояться в апреле, однако в итоге она была отложена на неопределенный срок. Вырученные организаторами средства будут перечислены в Турцию для помощи пострадавшим от разрушительных февральских землетрясений.