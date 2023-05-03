На стадионе "Тофик Бахрамов" в Баку состоится благотворительный футбольный матч

Опубликовано: 11:47, 3 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Футбольные клубы "Сабах" и "Бешикташ" проведут в конце следующей недели товарищескую встречу. Игра пройдет на стадионе "Тофик Бахрамов".

В конце следующей недели в Баку пройдет благотворительный матч между футбольными клубами "Сабах" (Азербайджан) и "Бешикташ" (Турция).

Игра пройдет на стадионе "Тофик Бахрамов". Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по местному времени (18:00 мск).

Деньги, вырученные от продажи билетов, пойдут на помощь пострадавшим от землетрясений, которые потрясли Турцию в начале февраля.

В столице Азербайджана в конце марта прошла благотворительная встреча "Карабах" (Азербайджан) – "Галатасарай" (Турция). Победу со счетом 2:1 одержали гости.

Голами в составе "Галатасарая" отметились нападающие Бафетимби Гомис и Мауро Икарди. У "Карабаха" единственный мяч забил форвард Редон Джиджа. Собранные на матче средства были перечислены в Турцию для помощи пострадавшим от землетрясений.