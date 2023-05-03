На стадионе "Тофик Бахрамов" в Баку состоится благотворительный футбольный матч

В конце следующей недели в Баку пройдет благотворительный матч между футбольными клубами "Сабах" (Азербайджан) и "Бешикташ" (Турция).
Игра пройдет на стадионе "Тофик Бахрамов". Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по местному времени (18:00 мск).
Деньги, вырученные от продажи билетов, пойдут на помощь пострадавшим от землетрясений, которые потрясли Турцию в начале февраля.
В столице Азербайджана в конце марта прошла благотворительная встреча "Карабах" (Азербайджан) – "Галатасарай" (Турция). Победу со счетом 2:1 одержали гости.
Голами в составе "Галатасарая" отметились нападающие Бафетимби Гомис и Мауро Икарди. У "Карабаха" единственный мяч забил форвард Редон Джиджа. Собранные на матче средства были перечислены в Турцию для помощи пострадавшим от землетрясений.