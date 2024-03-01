Вестник Кавказа

МВД по Кабардино-Балкарии возглавил Вячеслав Крючков

МВД по Кабардино-Балкарии возглавил Вячеслав Крючков
© Фото: пресс-служба МВД по КБР
Глава МВД России Владимир Колокольцев сегодня представил нового министра МВД по КБР Вячеслава Крючкова, который временно исполнял эту должность с середины февраля: до этого он работал в УБОП и Центре по противодействию экстремизму региона.

Президент России Владимир Путин своим указом назначил на должность главы МВД по Кабардино-Балкарии (КБР) генерал-майора полиции Вячеслава Крючкова – сегодня его представил коллегам министр внутренних дел России генерал полиции Владимир Колокольцев, сообщила пресс-служба силового ведомства.

Регион для Крючкова знакомый - он родился в Нальчике, где и закончил Нальчикский филиал Ростовского юридического института МВД России по специальности юриспруденция, в 2014 году - с отличием Академию управления МВД России.

С 1999 года по 2008 год служил на разных должностях в управлении по борьбе с организованной преступностью в Кабардино-Балкарии. В 2011 году возглавил республиканский Центр по противодействию экстремизму МВД.

Позже генерал был назначен в УМВД России по Омской области, где также возглавлял ведомство.

Ранее "Вестник Кавказа" писал о том, что Вячеслав Ключков с 15 февраля 2024 года занимал должность и.о. министра МВД по КБР. Он сменил на этом посту Василия Павлова, руководившего МВД региона с конца 2019 года.

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