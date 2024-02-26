Вестник Кавказа

Главу Верховного суда сменили в Дагестане

Председатель Верховного суда Дагестана Федор Щукин
© Фото: Telegram-канал администрации главы Дагестана
У Верховного суда Дагестана сменился руководитель. Сегодня нового председателя ВС представили коллективу в присутствии главы республики.

Новым председателем Верховного суда Дагестана стал Федор Щукин. Об этом сказано в сообщении, появившемся в Telegram-канале администрации главы РД.

В пятницу, 1 марта, Щукина представили коллективу суда. Мероприятие посетили глава региона и зампред суда.

"Решение президента РФ Владимира Владимировича Путина является признанием вашего значительного профессионального опыта, высоких компетенций, многолетней безупречной судейской практики. Убежден, что вы будете развивать лучшие традиции отечественного правосудия, а судейский корпус Дагестана под вашим руководством продолжит успешно решать стоящие перед ним важные задачи"

 – руководитель РД Сергей Меликов

В свою очередь, зампред Владимир Давыдов заявил, что назначение нового главы ВС – важное событие.

"Это назначение, безусловно, знаковое в жизни республики, для всей судебной системы и органов государственной власти Дагестана"

– заместитель председателя ВС

Справка

Федор Щукин появился на свет в селе Починки, которое находится в Нижегородской области, 4 августа 1976 года. Выпускник юрфака ННГУ им Н. И. Лобачевского. В течение трех последних лет занимал должность зампреда Нижегородского областного суда.

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