Главу Верховного суда сменили в Дагестане

Новым председателем Верховного суда Дагестана стал Федор Щукин. Об этом сказано в сообщении, появившемся в Telegram-канале администрации главы РД.
В пятницу, 1 марта, Щукина представили коллективу суда. Мероприятие посетили глава региона и зампред суда.
"Решение президента РФ Владимира Владимировича Путина является признанием вашего значительного профессионального опыта, высоких компетенций, многолетней безупречной судейской практики. Убежден, что вы будете развивать лучшие традиции отечественного правосудия, а судейский корпус Дагестана под вашим руководством продолжит успешно решать стоящие перед ним важные задачи"
– руководитель РД Сергей Меликов
В свою очередь, зампред Владимир Давыдов заявил, что назначение нового главы ВС – важное событие.
"Это назначение, безусловно, знаковое в жизни республики, для всей судебной системы и органов государственной власти Дагестана"
– заместитель председателя ВС
Справка
Федор Щукин появился на свет в селе Починки, которое находится в Нижегородской области, 4 августа 1976 года. Выпускник юрфака ННГУ им Н. И. Лобачевского. В течение трех последних лет занимал должность зампреда Нижегородского областного суда.