Чиновники Дагестана начнут публично отчитываться о работе с электроснабжением

Чиновников Дагестана обяжут отчитываться публично о проделанной работе в области укрепления энергобезопасности региона. Отмечается, что сначала с отчетом выступит компания "Дагэнерго".

Дагестанские чиновники будут регулярно и публично отчитываться о работе по реализации программ, направленных на повышение надежности электроснабжения в республике.

«Компания "Дагэнерго" должна подготовить отчет о выполнении этого начального этапа за декабрь, январь, февраль. На ближайшем совещании, так называемом оперативном штабе, у нас эта организация должна отчитаться, и такие отчеты будут регулярными, причем открытыми и публичными»

– глава Дагестана Сергей Меликов

По словам регионального лидера, сейчас перед властями республики стоит главная задача – максимально снизить аварийность на инфраструктурных объектах и перейти к реализации программы повышения надежности электроснабжения. Меликов подчеркнул, что средства для достижения заявленных целей у властей республики есть.

Отметим, что в настоящее время аварии на ЛЭП и трансформаторных подстанциях – одна из главных проблем в республики. Постоянные отключения света негативно сказываются как на качестве жизни людей, так и развитии региона в целом.

В настоящее время в Дагестане проводится в жизнь план модернизации электроснабжения. Он включает в себя несколько ключевых аспектов. Во-первых, планируется реконструкция и модернизация существующих электростанций. Это позволит увеличить их эффективность и надежность работы, а также снизить вероятность аварий и отключений.

Кроме того, в рамках модернизации планируется строительство новых электростанций на базе возобновляемых источников энергии. Внедрение солнечных и ветровых электростанций позволит снизить зависимость от традиционных источников энергии и улучшить экологическую ситуацию в регионе.