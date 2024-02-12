Вестник Кавказа
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Новым главой МВД Кабардино-Балкарии назначен Крючков

Врио главы МВД Кабардино-Балкарии Вячеслав Крюков
© Фото: сайт МВД Кабардино-Балкарии
В КБР сменили главу регионального МВД. Предыдущие четыре года этот пост занимал Василий Павлов.

Временно исполняющим обязанности главы МВД Кабардино-Балкарии назначен Вячеслав Крючков. Об этом сказано на сайте министерства.

Он сменил на этом посту Василия Павлова, руководившего МВД с конца 2019 года.

"Вячеслав Крючков поблагодарил руководство МВД России и заверил, что приложит все усилия, чтобы оправдать высокое доверие"

– пресс-служба ведомства

Представляя Крючкова личному составу, замглавы МВД России Владимир Кубышко отметил, что он обладает большим опытом руководящей работы.

"Уверен, что его опыт, организаторские способности и знания позволят в полной мере выполнять задачи по поддержанию общественного порядка и обеспечению безопасности граждан Кабардино-Балкарии"

– Владимир Кубышко

Ранее Крючков занимал должность начальника УМВД РФ по Омской области.

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