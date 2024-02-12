Новым главой МВД Кабардино-Балкарии назначен Крючков

Временно исполняющим обязанности главы МВД Кабардино-Балкарии назначен Вячеслав Крючков. Об этом сказано на сайте министерства.
Он сменил на этом посту Василия Павлова, руководившего МВД с конца 2019 года.
"Вячеслав Крючков поблагодарил руководство МВД России и заверил, что приложит все усилия, чтобы оправдать высокое доверие"
– пресс-служба ведомства
Представляя Крючкова личному составу, замглавы МВД России Владимир Кубышко отметил, что он обладает большим опытом руководящей работы.
"Уверен, что его опыт, организаторские способности и знания позволят в полной мере выполнять задачи по поддержанию общественного порядка и обеспечению безопасности граждан Кабардино-Балкарии"
– Владимир Кубышко
Ранее Крючков занимал должность начальника УМВД РФ по Омской области.