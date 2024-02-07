Кибермошенник заполучил выделенные на развитие культуры Кабардино-Балкарии средства

Мужчина в КБР обманом получил крупную сумму денег, выделенных на популяризацию культуры республики. Почти все средства он потратил на личные нужды.

Жителя Кабардино-Балкарии подозревают в хищении крупной денежной суммы, которая должна была пойти на популяризацию культуры в республике. Об этом рассказали в МВД КБР.

Полиция утверждает, что мужчина, проживающий в Нальчике, получил доступ к аккаунту регионального учреждения культуры и заменил там платежные реквизиты организации на свои.

Это позволило ему получить средства, которые выделялись на посещение различных культурных мероприятий. В общей сложности в 2021-2022 годах подозреваемому удалось похитить свыше 2,95 млн рублей.

Почти все эти деньги он потратил на личные нужны. Большая часть средств – 2,2 млн рублей – ушла на покупку криптовалюты. Кроме того, свыше 279 тыс рублей были потрачены на выплаты кредитов 12 финансовым организациям.

В отношении мужчины завели уголовное дело.