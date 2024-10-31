Муниципальный режим ЧС ввели после обрушения дома в Астрахани

Власти Астраханской области объявили муниципальный режим ЧС после того, как в понедельник в Астрахани рухнула часть жилого дома. В результате ЧП ни один человек не пострадал.

Муниципальный режим ЧС начал действовать в Астрахани. Об этом поведал 28 июля Роман Ядыкин, пресс-секретарь губернатора.

Такое решение было принято после обрушения части жилого дома в городе.

"Решением врио главы города введен муниципальный режим ЧС"

– Роман Ядыкин

Он также сообщил, что жильцам данного дома будут выплачены компенсации.

"По мере поступления заявлений жильцам будут выплачены по 15650 рублей. В случае полной утраты имущества – около 156 тысяч рублей, при частичной – около 74 тысяч рублей"

– пресс-секретарь губернатора

Напомним, часть дома обрушилась в Астрахани в понедельник. Эвакуированы были 15 человек. В результате происшествия никто не пострадал. Ситуация с обрушением части дома поставлена на особый контроль в Генпрокуратуре РФ.