Часть жилого дома обрушилась в Астрахани

В Астрахани эвакуировали 16 человек после обрушения подъезда в жилом доме. В результате ЧП обошлось без жертв.

В Астрахани 28 июля обрушилась часть подъезда многоквартирного жилого дома. Об этом информирует МЧС.

Спасатели эвакуировали 16 жильцов.

Согласно предварительной информации, в результате инцидента не пострадал ни один человек. В настоящее время осуществляется разбор конструкций. В работах принимают участие 85 человек, задействовано 32 единицы техники.

Движение транспорта в районе временно ограничено. На место ЧП выехал губернатор.

Региональное отделение Следственного комитета уже приступило к расследованию инцидента. Организована проверка управляющей компании.