МТК Север-Юг ускорился на двое суток в направлении Ирана

Опубликовано: 20:21, 17 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Грузы из России в Иран по коридору Север-Юг стали идти на 48 часов быстрее. Логистика улучшилась благодаря изменению маршрута.

Грузы в Иран из Челябинской области России по международному транспортному коридору (МТК) Север-Юг стали доставляться быстрее на двое суток.

"Сокращаем срок на двое суток, далее грузы идут транзитом в точку назначения"

– АО "РЖД Логистика"

Ускорить доставку получилось благодаря коррекции маршрута, теперь поезда идут через границу ирано-туркменскую границу в пункте Акяйла-Инчебурун, передает ТАСС.