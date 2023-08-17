МТК Север-Юг ускорился на двое суток в направлении Ирана

Грузы из России в Иран по коридору Север-Юг стали идти на 48 часов быстрее. Логистика улучшилась благодаря изменению маршрута.
Грузы в Иран из Челябинской области России по международному транспортному коридору (МТК) Север-Юг стали доставляться быстрее на двое суток.
"Сокращаем срок на двое суток, далее грузы идут транзитом в точку назначения"
– АО "РЖД Логистика"
Ускорить доставку получилось благодаря коррекции маршрута, теперь поезда идут через границу ирано-туркменскую границу в пункте Акяйла-Инчебурун, передает ТАСС.