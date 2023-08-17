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МТК Север-Юг ускорился на двое суток в направлении Ирана

МТК Север-Юг ускорился на двое суток в направлении Ирана
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Грузы из России в Иран по коридору Север-Юг стали идти на 48 часов быстрее. Логистика улучшилась благодаря изменению маршрута.

Грузы в Иран из Челябинской области России по международному транспортному коридору (МТК) Север-Юг стали доставляться быстрее на двое суток.

"Сокращаем срок на двое суток, далее грузы идут транзитом в точку назначения"

– АО "РЖД Логистика"

Ускорить доставку получилось благодаря коррекции маршрута, теперь поезда идут через границу ирано-туркменскую границу в пункте Акяйла-Инчебурун, передает ТАСС.

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