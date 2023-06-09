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Москву ждут жара и гроза

Москву ждут жара и гроза
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В столичном регионе будет тепло – до плюс 26 градусов. Возможна гроза.

Согласно прогнозу Гидрометцентра России, в Москву в пятницу будет по-летнему тепло: столбики столичных термометров поднимутся до плюс 25 градусов, возможны грозы.

«Днем в столице будет плюс 23-25 градусов, в ночь на субботу - до плюс 8 градусов. Ветер западный, 5-10 м/с, местами с порывами до 15 м/с. Атмосферное давление составит 749 мм ртутного столба»

– Гидрометцентр России

В Московской области воздух будет прогреваться до плюс 26 градусов, ночью похолодание до плюс 5 градусов.

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